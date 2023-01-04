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    Лукаш Скорупски - статистика

    #28 | Вратарь
    Имя Лукаш
    Фамилия Скорупски
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Родной город Забже
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 мая 1991 (31 год)
    Рост 187
    Вес 84
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' Торино 1:0 Болонья Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 1' - 90' Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 90' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 25 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    26.02.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Интер (Милан)
    18.02.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    12.02.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    05.02.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    27.01.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    23.01.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    85'
    15.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    09.01.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    04.01.2023 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    12.11.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 1' -90' Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    06.11.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    90'
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    23.10.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    16.10.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    58'
    08.10.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    17.09.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    11.09.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.09.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    01.09.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    27.08.2022 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    14.08.2022 1' -90' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
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