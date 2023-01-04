Лукаш Скорупски - статистика
#28 | Вратарь
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Скорупски
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Забже
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 мая 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|84
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Скорупски
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Забже
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 мая 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|25
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|26.02.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|12.02.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|05.02.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|27.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|23.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|85'
|15.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|09.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|12.11.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|06.11.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|90'
|31.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|23.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|16.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|58'
|08.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|17.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.09.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|14.08.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)