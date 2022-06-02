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    Пиерос Сотириу - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Пиерос
    Фамилия Сотириу
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 1993 (30 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -72' Косово 5:1 Кипр
    24.09.2022 1' -76' Кипр 1:0 Греция
    09.06.2022 1' -46' Греция 3:0 Кипр
    05.06.2022 1' -77' Кипр 0:0 Северная Ирландия
    02.06.2022 1' -90' Кипр 0:2 Косово
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