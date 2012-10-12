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    Филипп Оспельт - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Филипп
    Фамилия Оспельт
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 октября 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2012 Был в запасе Латвия 2:0 Лихтенштейн
    12.10.2012 87' -90' Лихтенштейн 0:2 Литва
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