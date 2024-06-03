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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Лихтенштейн
Албания - Лихтенштейн: обзор матча 03 июня 2024
Албания
03.06.2024, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Лихтенштейн
31'
А. Броя
47'
Я. Асани
67'
Э. Мучи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Албания - Лихтенштейн
89'
Замена
Н. Хаслер
️️️️
М. Бюхель
77'
Желтая карточка
Ф. Луке-Нотаро
Замена
М. Бериша
️️️️
Я. Асани
76'
ГОЛ! 3:0!
Э. Мучи
Пас отдал
Я. Асани
67'
Замена
Р. Манай
️️️️
А. Броя
62'
Замена
М. Кумбула
️️️️
А. Айети
62'
53'
Желтая карточка
А. Зеле
ГОЛ! 2:0!
Я. Асани
47'
46'
Желтая карточка
Н. Бек
46'
Замена
Л. Грабер
️️️️
Л. Мейер
Замена
Э. Мучи
️️️️
А. Ходжа
46'
Замена
Э. Михай
️️️️
А. Исмайли
46'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Гясула
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Броя
Пас отдал
Н. Байрами
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Клаус Гясула
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
9
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
11
Йонас Бек
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Албания
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
14
Казим Лячи
ЦП
16
Медон Бериша
ЦП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
13
Лайам Кранц
ЦП
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бериша
3
Митай
5
Айети
18
Исмайли
2
Баллиу
8
Асллани
8
Гясула
21
Ходжа
10
Байрами
9
Асани
9
Броя
2-5-3
12
Оспельт
3
Гопель
5
Бек
14
Мейер
17
Люхингер
10
Бюхель
8
Зеле
11
Бек
9
Саглам
20
Вольфингер
13
Киндл
5
Айети
15
Кумбула
15
Кумбула
5
Айети
18
Исмайли
4
Михай
4
Михай
18
Исмайли
8
Гясула
14
Лячи
14
Лячи
8
Гясула
9
Асани
16
Бериша
16
Бериша
9
Асани
21
Ходжа
10
Мучи
10
Мучи
21
Ходжа
9
Броя
7
Манай
7
Манай
9
Броя
14
Мейер
16
Грабер
16
Грабер
14
Мейер
10
Бюхель
18
Хаслер
18
Хаслер
10
Бюхель
Остались в запасе
Албания
Лихтенштейн
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
13
Лайам Кранц
ЦП
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
12
Эльхан Кастрати
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
13
Лайам Кранц
ЦП
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Албания - Лихтенштейн
3
Всего ударов по воротам
14
0
Удары в створ
6
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
9
14
Офсайды
2
0
Сейвы
0
3
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
4
0
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Бенке Шонка
Стадион:
Халадаш
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