Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта - Лихтенштейн
Мальта - Лихтенштейн: обзор матча 14 ноября 2024
Мальта
14.11.2024, четверг, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
51'
Ю. Дегабриэле
54'
Б. Бюхель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальта - Лихтенштейн
Замена
️️️️
Ж. Борг
88'
87'
Желтая карточка
С. Вольфингер
71'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
М. Бюхель
Замена
Т. Теума
️️️️
М. Гилламьер
61'
Замена
Г. Менц
️️️️
Э. Пепе
61'
Замена
А. Сатариано
️️️️
П. Мбонг
61'
58'
Замена
Ф. Луке-Нотаро
️️️️
Д. Саланович
58'
Замена
Л. Мейер
️️️️
А. Зеле
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Бюхель
Пас отдал
Ю. Дегабриэле
54'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
М. Гилламьер
51'
Замена
Ю. Дегабриэле
️️️️
К. Нвоко
46'
46'
Замена
К. Киндл
️️️️
С. Визер
42'
Желтая карточка
А. Зеле
Желтая карточка
Э. Пепе
42'
29'
Желтая карточка
С. Визер
24'
Замена
Н. Бек
️️️️
М. Марксер
2'
Желтая карточка
М. Марксер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
21
Данстен Велла
ЦП
2
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
19
Trent Buhagiar
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
20
Alessio Hasler
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
17
Ники Мускат
ЦП
17
Basil Tuma
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
20
Neil Micallef
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Лихтенштейн
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Никлас Бек
ЦЗ
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
14
Ливио Мейер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
4
Филипп Оспельт
ЦФ
3-3-1-4
1
Бонелло
22
Табоне
13
Пепе
2
Борг
15
Бирман
6
Гилламьер
7
Мбонг
21
Велла
2
Заммит Лонарделли
8
Мбонг
19
14
Нвоко
3-5-2-1
1
Бюхель
5
Марксер
3
Гопель
4
Трабер
18
Хаслер
10
Бюхель
10
Визер
17
Люхингер
8
Зеле
9
Саглам
20
11
Саланович
8
Мбонг
23
Сатариано
23
Сатариано
8
Мбонг
13
Пепе
4
Менц
4
Менц
13
Пепе
6
Гилламьер
10
Теума
10
Теума
6
Гилламьер
14
Нвоко
18
Дегабриэле
18
Дегабриэле
14
Нвоко
5
Марксер
5
Бек
5
Бек
5
Марксер
8
Зеле
14
Мейер
14
Мейер
8
Зеле
10
Бюхель
20
Вольфингер
20
Вольфингер
10
Бюхель
10
Визер
13
Киндл
13
Киндл
10
Визер
11
Саланович
7
Луке-Нотаро
7
Луке-Нотаро
11
Саланович
Остались в запасе
Мальта
Лихтенштейн
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
17
Ники Мускат
ЦП
17
Basil Tuma
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
20
Neil Micallef
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
17
Ники Мускат
ЦП
17
Basil Tuma
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
20
Neil Micallef
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Мальта - Лихтенштейн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Национальный стадион
Новости команд
Все
Мальта
Лихтенштейн
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Гибралтар – Мальта: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Гибралтара и Мальты на победу в матче 6 тура
15 ноября
Мальта – Эсватини: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Мальты и Эсватини на победу в матче
11 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+