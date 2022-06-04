Джилли Соренсен - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Джилли
|Фамилия
|Соренсен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Джилли
|Фамилия
|Соренсен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Фарерские острова
|2:1
|Турция
|22.09.2022
|1' -90'
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|14.06.2022
|1' -89'
|Люксембург
|2:2
|Фарерские острова
|11.06.2022
|1' -90'
|Фарерские острова
|2:1
|Литва
|07.06.2022
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:1
|Люксембург
|04.06.2022
|1' -53'
|Турция
|4:0
|Фарерские острова