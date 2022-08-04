Филип Новак - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Новак
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Новак
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|18.08.2022
|79' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|11.08.2022
|65' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|77' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)