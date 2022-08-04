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    Филип Новак - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Филип
    Фамилия Новак
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июня 1990 (32 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 4:1 Аустрия (Вена)
    18.08.2022 79' -90' Аустрия (Вена) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    11.08.2022 65' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
    04.08.2022 77' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:0 Словацко (Угерске-Градиште)
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