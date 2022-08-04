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    Властимил Даничек - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Властимил
    Фамилия Даничек
    Команда Словацко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июля 1991 (31 год)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Словацко 2:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 1' - 90' Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    26'
    11.02.2023 1' - 90' Слован 0:1 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словацко 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
    04.08.2022 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:0 Словацко (Угерске-Градиште)
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