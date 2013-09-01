Виталий Тимофеенко - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Тимофеенко
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1993 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|62
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Тимофеенко
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 января 1993 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2013
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|06.10.2013
|24' -58'
|Динамо (Киев)
|9:1
|Металлург (Донецк)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Металлург (Донецк)