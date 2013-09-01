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    Виталий Тимофеенко - статистика

    #90 | Полузащитник
    Имя Виталий
    Отчество Викторович
    Фамилия Тимофеенко
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 января 1993 (30 лет)
    Рост 177
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2013 Был в запасе Металлург (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    06.10.2013 24' -58' Динамо (Киев) 9:1 Металлург (Донецк)
    01.09.2013 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:0 Металлург (Донецк)
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