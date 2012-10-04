Габриэль Матей - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Матей
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куртя-де-Арджеш
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Матей
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куртя-де-Арджеш
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2012
|1' -64'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|Копенгаген (Копенгаген)