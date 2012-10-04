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    Габриэль Матей - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Матей
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Куртя-де-Арджеш
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1990 (33 года)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2012 1' -64' ФКСБ (Бухарест) 1:0 Копенгаген (Копенгаген)
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