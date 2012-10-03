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    Фабиан Споркследе - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Фабиан
    Фамилия Споркследе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 августа 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2012 69' -90' Аякс (Амстердам) 1:4 Реал (Мадрид)
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