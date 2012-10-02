Карлос Дельгадо - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2012
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Лилль (Лилль)