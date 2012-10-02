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    Карлос Дельгадо - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Дельгадо
    Команда Альбасете
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 апреля 1990 (32 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2012 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:0 Лилль (Лилль)
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