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Бельгия. Про-Лига
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Антверпен
Михаэль Фрай
Статистика
€ 400 тыс
Михаэль Фрай - статистика
Антверпен
19 июля 1994 (32)
#9 | Нападающий
188 см
Швейцария
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
1' - 75'
18'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Антверпен
1 : 4
30.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2025/2026
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Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антверпен
6
4
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
1' - 75'
18'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
60' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Антверпен
1 : 4
30.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
4 : 4
22.08.2026
Генк
1' - 90'
86, 88'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Антверпен
2 : 1
09.08.2026
Беверен
1' - 90'
62, 86'
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