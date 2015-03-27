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    Даниэль Георгиевски - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Георгиевски
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2015 1' -90' Северная Македония 1:2 Белоруссия
    60'
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