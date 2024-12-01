Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Этцас Хуссэйн - статистика

Одд
Завершил карьеру
27 января 1993 (33), Лангус
#8 | Полузащитник
176 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Одд
28
0
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
1' - 90'
29'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
1' - 74'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Викинг
3 : 3
20.10.2024
Одд
1' - 86'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Одд
1 : 3
29.09.2024
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Кристиансунд
0 : 0
22.09.2024
Одд
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Одд
1 : 0
15.09.2024
Тромсе
1' - 46'
19'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
2 : 0
31.08.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Одд
1 : 3
25.08.2024
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
1 : 0
18.08.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Одд
1 : 1
11.08.2024
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Одд
2 : 0
28.07.2024
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
3 : 0
19.07.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
2 : 1
07.07.2024
Одд
1' - 90'
9'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Одд
1 : 1
28.06.2024
Кристиансунд
1' - 90'
70'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Одд
2 : 1
26.05.2024
Лиллестрем
1' - 90'
15'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
20.05.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Одд
0 : 4
16.05.2024
Мольде
1' - 78'
62'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
4 : 0
12.05.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Одд
0 : 2
05.05.2024
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Одд
3 : 3
28.04.2024
Викинг
1' - 90'
30'
20'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
2 : 0
21.04.2024
Одд
46' - 90'
82'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 2
17.04.2024
Одд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Одд
1 : 1
14.04.2024
Сандефьорд
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
07.04.2024
Одд
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
1 : 1
31.03.2024
Хаугесунд
76' - 90'
Главные новости
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
1
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
2
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
5
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
9
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+