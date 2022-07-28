Мартин Линнес - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Линнес
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сандер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Линнес
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сандер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|10
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|4:0
|Мольде (Мольде)
|13.10.2022
|1' -81'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|06.10.2022
|1' -71'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|65' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|1' -29'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|18.08.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.08.2022
|1' -90'
|Кишварда (Кишварда)
|2:1
|Мольде (Мольде)
|04.08.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)
|82' 63'
|28.07.2022
|1' -74'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|21.07.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)