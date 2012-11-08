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    Олбердам - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Олбердам
    Фамилия Де Оливейра Серра
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2012 1' -67' Бордо (Бордо) 1:0 Маритиму (Фуншал)
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