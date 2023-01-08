Сиебе Схрайверс - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Сиебе
|Фамилия
|Схрайверс
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Сиебе
|Фамилия
|Схрайверс
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 53'
|Оуд-Хеверли
|4:2
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|29'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 68'
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|11
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -53'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|29'
|26.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|19.02.2023
|1' -68'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -79'
|Серен (Серен)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|37'
|28.01.2023
|1' -68'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|21.01.2023
|1' -81'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|34'
|17.01.2023
|1' -84'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|13.01.2023
|1' -83'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|77'
|08.01.2023
|31' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|82' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|90'