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Бельгия. Про-Лига
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Оуд-Хеверли
Сиебе Схрайверс
Статистика
€ 1,50 млн
Сиебе Схрайверс - статистика
Оуд-Хеверли
18 июля 1996 (30)
#8 | Нападающий
181 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
1' - 70'
25'
48'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
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Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
5
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
1' - 70'
25'
48'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
3 : 1
09.08.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
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