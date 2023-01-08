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    Сиебе Схрайверс - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Сиебе
    Фамилия Схрайверс
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 июля 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 53' Оуд-Хеверли 4:2 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    29'
    26.02.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 68' Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 0:0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
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