Жуниор Лопес - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Гойас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академика
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2012
|22' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Академика (Коимбра)
|62'
|20.09.2012
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Академика (Коимбра)