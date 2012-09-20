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    Жуниор Лопес - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Жуниор
    Фамилия Лопес
    Команда Гойас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 октября 1987 (35 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академика 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2012 22' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Академика (Коимбра)
    62'
    20.09.2012 Был в запасе Виктория (Пльзень) 3:1 Академика (Коимбра)
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