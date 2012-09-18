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    Брайан Карраско - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Брайан
    Фамилия Карраско
    Состав Основной
    Родной город Ла Флорида
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1991 (32 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2012 77' -90' Динамо (Киев) 2:0 Динамо (Загреб)
    18.09.2012 67' -90' Динамо (Загреб) 0:2 Порту (Порту)
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