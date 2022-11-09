Йоэл Велтман - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Йоэл
|Фамилия
|Велтман
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вельсен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|75
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Йоэл
|Фамилия
|Велтман
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вельсен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|16' - 90'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|52'
|28.02.2023
|69' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|18.02.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|09.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)