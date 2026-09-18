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Бельгия. Про-Лига
Команды
Гент
Дави Руф
Статистика
€ 2,50 млн
Дави Руф - статистика
Гент
6 февраля 1994 (32)
#33 | Вратарь
187 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Серкль Брюгге
0 : 3
06.09.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Хиберниан
2 : 3
27.08.2026
Гент
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
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Лига чемпионов 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Серкль Брюгге
0 : 3
06.09.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
16.08.2026
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Гент
2 : 0
09.08.2026
Мехелен
1' - 90'
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