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    Келвин - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Келвин Матеус
    Фамилия Де Оливейра
    Команда Палмейрас
    Состав Основной
    Родной город Парана
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июня 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2014 53' -90' Порту (Порту) 1:1 Шахтер (Донецк)
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