Келвин - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Келвин Матеус
|Фамилия
|Де Оливейра
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Келвин Матеус
|Фамилия
|Де Оливейра
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Парана
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2014
|53' -90'
|Порту (Порту)
|1:1
|Шахтер (Донецк)