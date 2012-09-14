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    Олег Белый - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Олег
    Фамилия Белый
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2012 Был в запасе Заря (Луганск) 2:1 Карпаты (Львов)
    30.09.2012 1' -90' Карпаты (Львов) 1:1 Арсенал (Киев)
    14.09.2012 Был в запасе Динамо (Киев) 3:1 Карпаты (Львов)
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