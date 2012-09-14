Олег Белый - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Белый
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Белый
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2012
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|30.09.2012
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|14.09.2012
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:1
|Карпаты (Львов)