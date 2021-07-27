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Кристиан Бролли
Статистика
Кристиан Бролли - статистика
Завершил карьеру
28 февраля 1992 (34)
#16 | Защитник
Сан-Марино
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фольгоре
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
4 : 2
27.07.2021
Фольгоре
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Фольгоре
1 : 3
20.07.2021
Хибернианс
1' - 90'
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