Анджело Энрикес - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Анджело
|Фамилия
|Энрикес
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сантьяго де Чили
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Анджело
|Фамилия
|Энрикес
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сантьяго де Чили
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|0:0
|Динамо (Загреб)
|17.08.2017
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Скендербеу (Корча)
|90'