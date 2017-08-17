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    Анджело Энрикес - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Анджело
    Фамилия Энрикес
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Родной город Сантьяго де Чили
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 1' -90' Скендербеу (Корча) 0:0 Динамо (Загреб)
    17.08.2017 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:1 Скендербеу (Корча)
    90'
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