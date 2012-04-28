Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Флориан Кринге - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Флориан
    Фамилия Кринге
    Команда Санкт-Паули
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 1982 (40 лет)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2012 77' -90' Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) 2:5 Боруссия (Дортмунд)
    • Читайте нас: 
    11