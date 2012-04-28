Флориан Кринге - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Кринге
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Кринге
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2012
|77' -90'
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|2:5
|Боруссия (Дортмунд)