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    Крис Филлипс - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Крис
    Фамилия Филлипс
    Команда Легия
    Состав Молодежный
    Родной город Вилтц
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 марта 1994 (29 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2019 Был в запасе Люксембург 0:2 Португалия
    14.11.2019 1' -90' Сербия 3:2 Люксембург
    11.10.2019 Был в запасе Португалия 3:0 Люксембург
    10.09.2019 Был в запасе Люксембург 1:3 Сербия
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