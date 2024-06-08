Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013