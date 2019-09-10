Крис Филлипс - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Филлипс
|Команда
|Легия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вилтц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Филлипс
|Команда
|Легия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вилтц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2019
|Был в запасе
|Люксембург
|0:2
|Португалия
|14.11.2019
|1' -90'
|Сербия
|3:2
|Люксембург
|11.10.2019
|Был в запасе
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|10.09.2019
|Был в запасе
|Люксембург
|1:3
|Сербия