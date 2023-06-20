Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Испания. Кубок 2022/2023 Отбор ЧЕ-2020 2019 Швейцария. Суперлига 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013