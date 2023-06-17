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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Албания - Молдова
Албания - Молдова: обзор матча 17 июня 2023
Албания
17.06.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 3 тур
2 : 0
Завершен
Молдова
52'
Я. Асани
76'
Н. Байрами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Албания - Молдова
Замена
Э. Мучи
️️️️
Н. Байрами
88'
Замена
Т. Сефери
️️️️
М. Узуни
87'
ГОЛ! 2:0!
Н. Байрами
Пас отдал
К. Асллани
76'
73'
Замена
С. Кожокари
️️️️
И. Ревенко
73'
Замена
С. Платика
️️️️
В. Бабогло
69'
Желтая карточка
В. Бабогло
Замена
К. Асллани
️️️️
К. Баре
67'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Я. Асани
67'
65'
Замена
В. Постолачи
️️️️
Й. Николаеску
56'
Замена
М. Кожокару
️️️️
В. Дамашкан
55'
Замена
В. Стина
️️️️
Н. Моцпан
ГОЛ! 1:0!
Я. Асани
52'
38'
Желтая карточка
Н. Моцпан
Желтая карточка
М. Митай
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
7
Кейди Баре
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Ясир Асани
ПВ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
7
Никита Моцпан
АП
9
Йон Николаеску
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
13
Насер Алийи
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
4-2-3-1
1
Бериша
3
Митай
18
Исмайли
6
Джимсити
4
Хюсай
7
Баре
20
Рамадани
11
Узуни
10
Байрами
9
Асани
16
Цикалеши
3-2-1-2
23
Райлеан
15
Мудрак
5
Посмак
4
Бабогло
22
Раца
2
Рябчук
7
Моцпан
10
Дамашкан
9
Николаеску
7
Баре
8
Асллани
8
Асллани
7
Баре
9
Асани
9
Мехмети
9
Мехмети
9
Асани
10
Байрами
10
Мучи
10
Мучи
10
Байрами
11
Узуни
17
Сефери
17
Сефери
11
Узуни
21
Ревенко
13
Кожокари
13
Кожокари
21
Ревенко
10
Дамашкан
13
Кожокару
13
Кожокару
10
Дамашкан
7
Моцпан
11
Стина
11
Стина
7
Моцпан
9
Николаеску
17
Постолачи
17
Постолачи
9
Николаеску
4
Бабогло
20
Платика
20
Платика
4
Бабогло
Остались в запасе
Албания
Молдова
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Казим Лячи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
13
Насер Алийи
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
12
Эльхан Кастрати
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
14
Казим Лячи
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
13
Насер Алийи
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
Остались в запасе
12
Думитру Челядник
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Албания - Молдова
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Эйр Албания
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