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Андраж Струна
Статистика
Андраж Струна - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1989 (37), Копер
#23 | Полузащитник
185 см
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
США. МЛС 2017
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словения
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Латвия
0 : 5
10.06.2019
Словения
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Австрия
1 : 0
07.06.2019
Словения
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Словения
1 : 1
24.03.2019
Северная Македония
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Словения
1 : 1
24.03.2019
Северная Македония
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Израиль
1 : 1
21.03.2019
Словения
Был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Израиль
1 : 1
21.03.2019
Словения
1' - 90'
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