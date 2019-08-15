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    Михай Пинтилий - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Михай
    Фамилия Пинтилий
    Команда Аль-Хиляль
    Состав Основной
    Родной город Яссы
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 1' -90' Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    22.08.2019 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:0 Витория Гимараеш (Гимараеш)
    57'
    15.08.2019 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 ФКСБ (Бухарест)
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