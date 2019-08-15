Михай Пинтилий - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Пинтилий
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яссы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Пинтилий
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яссы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|22.08.2019
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|57'
|15.08.2019
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)