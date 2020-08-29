Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013