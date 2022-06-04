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    Клеминт Ольсен - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Клеминт
    Фамилия Ольсен
    Команда Рунавик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июля 1990 (32 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 72' -90' Фарерские острова 2:1 Турция
    22.09.2022 1' -90' Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 1' -46' Люксембург 2:2 Фарерские острова
    11.06.2022 1' -90' Фарерские острова 2:1 Литва
    07.06.2022 1' -78' Фарерские острова 0:1 Люксембург
    04.06.2022 53' -90' Турция 4:0 Фарерские острова
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