Клеминт Ольсен - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Клеминт
|Фамилия
|Ольсен
|Команда
|Рунавик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Имя
|Клеминт
|Фамилия
|Ольсен
|Команда
|Рунавик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 июля 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|72' -90'
|Фарерские острова
|2:1
|Турция
|22.09.2022
|1' -90'
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|14.06.2022
|1' -46'
|Люксембург
|2:2
|Фарерские острова
|11.06.2022
|1' -90'
|Фарерские острова
|2:1
|Литва
|07.06.2022
|1' -78'
|Фарерские острова
|0:1
|Люксембург
|04.06.2022
|53' -90'
|Турция
|4:0
|Фарерские острова