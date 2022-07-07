Халлур Ханссон - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Халлур
|Фамилия
|Ханссон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торсхавн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Халлур
|Фамилия
|Ханссон
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торсхавн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КР Рейкьявик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -90'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|07.07.2022
|1' -90'
|Погонь (Щецин)
|4:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)