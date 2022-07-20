Одмар Фэрё - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Одмар
|Фамилия
|Фэрё
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Имя
|Одмар
|Фамилия
|Фэрё
|Команда
|Б36 Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КИ Клаксвик
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|3:2
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|27.07.2022
|1' -76'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|1:0
|Сутьеска (Никшич)
|20.07.2022
|38' -90'
|Сутьеска (Никшич)
|0:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)