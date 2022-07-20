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    Одмар Фэрё - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Одмар
    Фамилия Фэрё
    Команда Б36 Торсхавн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 ноября 1989 (33 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КИ Клаксвик 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2022 1' -90' Балкани (Сува Река) 3:2 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    27.07.2022 1' -76' КИ Клаксвик (Клаксвик) 1:0 Сутьеска (Никшич)
    20.07.2022 38' -90' Сутьеска (Никшич) 0:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
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