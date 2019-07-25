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    Кристиан Йоенсен - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Кристиан
    Фамилия Йоенсен
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 декабря 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КИ Клаксвик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' КИ Клаксвик (Клаксвик) 0:1 Люцерн (Люцерн)
    25.07.2019 1' -90' Люцерн (Люцерн) 1:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
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