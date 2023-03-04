Камо Оганесян - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Камо
|Фамилия
|Оганесян
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Камо
|Фамилия
|Оганесян
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Жетысу
|0:2
|Астана
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Астана
|2:1
|Шахтер
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|21'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астана
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)
|04.03.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Шахтер (Караганда)
|21'