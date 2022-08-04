Кристиан Наумовски - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Наумовски
|Команда
|Шкупи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Наумовски
|Команда
|Шкупи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкупи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)