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    Рубен Рамиро - статистика

    Имя Рубен
    Фамилия Рамиро
    Команда Райо Вальекано
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1993 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.01.2014 83' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    31.10.2013 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
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