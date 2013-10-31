Рубен Рамиро - статистика
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Рамиро
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1993 (29 лет)
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Рамиро
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2014
|83' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|31.10.2013
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)