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Тарас Петривский
Статистика
Тарас Петривский - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1984 (42)
#15 | Защитник
184 см | 77 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Copa del Sol 2011
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2 : 4
25.05.2013
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
0 : 1
20.05.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
1 : 0
22.04.2013
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
0 : 1
16.04.2013
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-Нальчик
3 : 1
09.04.2013
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1 : 1
30.10.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0 : 2
26.10.2012
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
22.10.2012
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 1
15.10.2012
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3 : 1
08.10.2012
Волгарь
24' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3 : 2
21.09.2012
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
0 : 0
17.09.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0 : 0
10.09.2012
Спартак-Нальчик
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
06.09.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 0
28.08.2012
Новокузнецк
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 1
17.08.2012
Урал
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
13.08.2012
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1 : 1
07.08.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0 : 1
24.07.2012
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 0
16.07.2012
Волгарь
77' - 90'
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