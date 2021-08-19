Альфред Гомис - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Альфред
|Фамилия
|Гомис
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зигуинчор
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Альфред
|Фамилия
|Гомис
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зигуинчор
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2022
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|25.11.2021
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:3
|Витесс (Арнем)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|21.10.2021
|1' -90'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|30.09.2021
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.08.2021
|1' -89'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|67'
|19.08.2021
|1' -89'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)