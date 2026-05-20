Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Франция. Кубок 2023/2024 Лига конференций 2021/2022 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Кубок африканских наций 2019 Франция. Лига 1 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018