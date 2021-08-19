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    Альфред Гомис - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Альфред
    Фамилия Гомис
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Родной город Зигуинчор
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2022 1' -90' Лестер (Лестер) 2:0 Ренн (Ренн)
    25.11.2021 1' -90' Ренн (Ренн) 3:3 Витесс (Арнем)
    04.11.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Мура 05 (Мурска-Собота)
    21.10.2021 1' -90' Мура 05 (Мурска-Собота) 1:2 Ренн (Ренн)
    30.09.2021 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Ренн (Ренн)
    16.09.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    26.08.2021 1' -89' Русенборг (Тронхейм) 1:3 Ренн (Ренн)
    67'
    19.08.2021 1' -89' Ренн (Ренн) 2:0 Русенборг (Тронхейм)
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