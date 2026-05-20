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Италия. Серия B
Команды
Палермо
Альфред Гомис
Статистика
€ 300 тыс
Альфред Гомис - статистика
Палермо
5 сентября 1993 (33), Зигуинчор
#1 | Вратарь
194 см
Сенегал | Италия
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Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
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Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 1/2 финала
Палермо
2 : 0
20.05.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Катанцаро
3 : 0
17.05.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Венеция
2 : 0
08.05.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Палермо
3 : 2
01.05.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Палермо
2 : 0
18.04.2026
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Фрозиноне
1 : 1
10.04.2026
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Палермо
2 : 0
05.04.2026
Авеллино
57' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Падова
0 : 1
21.03.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Палермо
2 : 2
17.03.2026
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Монца
3 : 0
14.03.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Каррарезе
0 : 1
08.03.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Палермо
2 : 1
04.03.2026
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Пескара
2 : 1
01.03.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Палермо
3 : 0
21.02.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Палермо
3 : 0
14.02.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Сампдория
3 : 3
10.02.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Палермо
3 : 2
07.02.2026
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Бари
0 : 3
30.01.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Модена
0 : 0
24.01.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Палермо
1 : 0
18.01.2026
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Мантова
1 : 1
11.01.2026
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Палермо
1 : 0
27.12.2025
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Авеллино
2 : 2
20.12.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Палермо
1 : 0
12.12.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Эмполи
1 : 3
07.12.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
5 : 0
29.11.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
22.11.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Юве Стабиа
1 : 0
08.11.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Палермо
5 : 0
01.11.2025
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
0 : 3
28.10.2025
Монца
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Катанцаро
1 : 0
25.10.2025
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
1 : 1
19.10.2025
Модена
Был в запасе
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