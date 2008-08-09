|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2008
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|58'
|23.11.2008
|61' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|19.10.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:4
|Карпаты (Львов)
|04.10.2008
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|28.09.2008
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|21.09.2008
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|30.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|23.08.2008
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|15.08.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|09.08.2008
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|01.08.2008
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:0
|Карпаты (Львов)
|27.07.2008
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|19.07.2008
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:0
|Карпаты (Львов)