Руслан Гунчак - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Гунчак
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Гунчак
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 1979 (43 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|12
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2009
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|2:0
|ФК Харьков (Харьков)
|04.04.2009
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:2
|ФК Харьков (Харьков)
|18'
|14.03.2009
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|3:1
|ФК Харьков (Харьков)
|07.03.2009
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|29.11.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Металлург (Запорожье)
|23.11.2008
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.11.2008
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|07.11.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|01.11.2008
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|26.10.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:0
|Шахтер (Донецк)
|18.10.2008
|1' -90'
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|04.10.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:4
|Динамо (Киев)
|27.09.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|09.08.2008
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|ФК Харьков (Харьков)
|02.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|27.07.2008
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|ФК Харьков (Харьков)
|18.07.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:1
|Ворскла (Полтава)