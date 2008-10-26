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    Руслан Гунчак - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Руслан
    Фамилия Гунчак
    Команда Нафтан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 августа 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 80
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Харьков 12 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2009 1' -90' Заря (Луганск) 2:0 ФК Харьков (Харьков)
    04.04.2009 1' -90' Карпаты (Львов) 0:2 ФК Харьков (Харьков)
    18'
    14.03.2009 1' -90' Черноморец (Одесса) 3:1 ФК Харьков (Харьков)
    07.03.2009 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 1:0 Металлург (Донецк)
    29.11.2008 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 0:2 Металлург (Запорожье)
    23.11.2008 1' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 ФК Харьков (Харьков)
    16.11.2008 1' -90' Металлист (Харьков) 1:1 ФК Харьков (Харьков)
    07.11.2008 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 0:2 Днепр (Днепр)
    01.11.2008 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:1 ФК Харьков (Харьков)
    26.10.2008 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 0:0 Шахтер (Донецк)
    18.10.2008 1' -90' 1:0 ФК Харьков (Харьков)
    04.10.2008 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 0:4 Динамо (Киев)
    27.09.2008 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:1 ФК Харьков (Харьков)
    16.08.2008 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 1:1 Черноморец (Одесса)
    09.08.2008 1' -90' Металлург (Донецк) 3:0 ФК Харьков (Харьков)
    02.08.2008 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 1:1 Арсенал (Киев)
    27.07.2008 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 ФК Харьков (Харьков)
    18.07.2008 1' -90' ФК Харьков (Харьков) 0:1 Ворскла (Полтава)
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