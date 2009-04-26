Николай Гринченко - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Гринченко
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Гринченко
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2009
|1' -60'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|10.05.2009
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|ФК Харьков (Харьков)
|02.05.2009
|75' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|2:3
|82'
|26.04.2009
|84' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)