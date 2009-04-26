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    Николай Гринченко - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Николай
    Фамилия Гринченко
    Команда ФК Харьков
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Харьков 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2009 1' -60' ФК Харьков (Харьков) 1:2 Металлист (Харьков)
    10.05.2009 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 ФК Харьков (Харьков)
    02.05.2009 75' -90' ФК Харьков (Харьков) 2:3
    82'
    26.04.2009 84' -90' Динамо (Киев) 1:0 ФК Харьков (Харьков)
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