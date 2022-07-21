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Александер Милошевич
Статистика
Александер Милошевич - статистика
Завершил карьеру
30 января 1992 (34)
#37 | Защитник
191 см
Швеция | Сербия
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
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П
Ж
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АИК
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Ворскла
3 : 2
21.07.2022
АИК
1' - 90'
38'
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