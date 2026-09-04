Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Леганес
Рубен Пенья
Статистика
€ 500 тыс
Рубен Пенья - статистика
Леганес
18 июля 1991 (35)
#7 | Защитник
170 см | 65 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 66'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
1 : 0
29.08.2026
Эльденсе
1' - 63'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Суперкубок Испании 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 66'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
1 : 0
29.08.2026
Эльденсе
1' - 63'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
86' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
61' - 90'
Главные новости
Сборная России лишилась защитника
15:03
1
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
8
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
12
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+