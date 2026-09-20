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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Лео Баптистао
Статистика
€ 700 тыс
Лео Баптистао - статистика
Альмерия
1 августа 1992 (34)
#12 | Нападающий
181 см
Бразилия | Италия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
1' - 59'
52'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 64'
44'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
58' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
88' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Испания. Примера 2022/2023
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Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
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Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Испании 2013
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
5
1/-1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
1' - 59'
52'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 64'
44'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
58' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
88' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
Эльденсе
81' - 90'
90'
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