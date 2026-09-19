Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Терентий Луцевич - статистика

Славия-Мозырь
19 апреля 1991 (35), Дуала
#44 | Защитник
193 см
Беларусь | Камерун
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
19.09.2026
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
04.09.2026
Витебск
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия-Мозырь
16
2/-1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
19.09.2026
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
04.09.2026
Витебск
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
90' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
22.08.2026
Гомель
1' - 68'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Арсенал
1 : 3
14.08.2026
Славия-Мозырь
58' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
07.08.2026
Днепр
1' - 61'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
31.05.2026
Белшина
1' - 70'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
24.05.2026
БАТЭ
1' - 82'
25'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
0 : 1
17.05.2026
Славия-Мозырь
1' - 76'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
09.05.2026
Минск
1' - 90'
33'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
0 : 0
03.05.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
24.04.2026
Неман
1' - 80'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
3 : 1
19.04.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
15'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
11.04.2026
Арсенал
25' - 90'
67, 69'
67'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 1
05.04.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
21.03.2026
Динамо Мн
77' - 90'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
2
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
8
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+