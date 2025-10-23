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Шотландия. Премьер-лига
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Данди Юнайтед
Джонни Расселл
Статистика
€ 150 тыс
Джонни Расселл - статистика
Данди Юнайтед
8 апреля 1990 (36), Глазго
#77 | Полузащитник
178 см | 78 кг
Шотландия
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
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Англия. Чемпионшип 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Солт-Лейк
13
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/16 финала
Портленд
3 : 1
23.10.2025
Реал Солт-Лейк
88' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Сиэтл
1 : 0
12.10.2025
Реал Солт-Лейк
81' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
05.10.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
28.09.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Лос-Анджелес
4 : 1
22.09.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 4
18.09.2025
Лос-Анджелес
68' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
14.09.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 3
24.08.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 61'
США. МЛС, 39 тур
Шарлотт
1 : 0
17.08.2025
Реал Солт-Лейк
85' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
11.08.2025
Реал Солт-Лейк
90' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
27.07.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 1
20.07.2025
Цинциннати
71' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Портленд
0 : 1
17.07.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
13.07.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
06.07.2025
Сент-Луис
1' - 60'
32'
США. МЛС, 30 тур
Канзаc Сити
1 : 1
29.06.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 65'
45'
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
15.06.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
23'
США. МЛС, 25 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
01.06.2025
Реал Солт-Лейк
63' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
29.05.2025
Реал Солт-Лейк
76' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 3
25.05.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
18.05.2025
Реал Солт-Лейк
75' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
15.05.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Даллас
1 : 1
11.05.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
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