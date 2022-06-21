Артур Анисимов - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Артур
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Анисимов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Артур
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Анисимов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|01.07.2022
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|21.06.2022
|46' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)