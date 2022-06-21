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    Артур Анисимов - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Артур
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Анисимов
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 2 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    01.07.2022 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    21.06.2022 46' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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